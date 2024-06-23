Активная фаза контртеррористической операции в Дербенте завершена.

Депутат Государственной думы РФ от Дагестана Абдулхаким Гаджиев заявил, что за нападениями на Махачкалу и Дербент якобы могут стоять спецслужбы Украины и НАТО.

В эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" он назвал атаку на Дагестан ответом на "успехи" российских оккупационных войск на фронте. "За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на "СВО" во всех фронтах, а значит ситуацию надо раскачать внутри нашей страны", - сказал Гаджиев.

Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал подобные заявления "розовым туманом".

Видео дня

"Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы", - написал он в Telegram.

Теракт в Дагестане

Сегодня днем стало известно, что вооруженные люди открыли огонь по синагоге и православному храму в городе Дербент. Позднее был обстрелян пост ДПС в Махачкале.

Согласно последним данным, активная фаза контртеррористической операции в Дербенте завершена, были убиты двое боевиков. В МВД заявили, что в Махачкале госпитализировали 16 человек, в том числе 13 полицейских.

СМИ пишут, что был задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Сообщается, что двое его сыновей участвовали в стрельбе.

Вас также могут заинтересовать новости: