В Питере таксист смотрел порно и самоудовлетворялся при пассажирке.
Читайте такжеВ России шизофреник два месяца заставлял похищенного ребенка смотреть порноРассказ россиянки опубликовал Telegram-канал Lifeshot.
Во время поездки мужчина интересовался у девушки, когда у нее был первый секс. По ее словам, сначала ей показалось, что он смотрит порно, но потом это стало очевидно.
«Он не стеснялся, врубил себе звук погромче», – отметила она.
«Вдруг он резко останавливается, расстегивает свой ремень безопасности и такой говорит: «Сейчас, девушка, две минуты. И начинает наяривать… Какое-то моральное изнасилование» - рассказала девушка.
За нанесенный моральный ущерб служба такси предложила клиентке промокод на три бесплатных поездки.
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