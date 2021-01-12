За моральный ущерб служба такси предложила клиентке промокод на три бесплатных поездки.

В Питере таксист смотрел порно и самоудовлетворялся при пассажирке.

Читайте такжеВ России шизофреник два месяца заставлял похищенного ребенка смотреть порноРассказ россиянки опубликовал Telegram-канал Lifeshot.

Во время поездки мужчина интересовался у девушки, когда у нее был первый секс. По ее словам, сначала ей показалось, что он смотрит порно, но потом это стало очевидно.

«Он не стеснялся, врубил себе звук погромче», – отметила она.

«Вдруг он резко останавливается, расстегивает свой ремень безопасности и такой говорит: «Сейчас, девушка, две минуты. И начинает наяривать… Какое-то моральное изнасилование» - рассказала девушка.

За нанесенный моральный ущерб служба такси предложила клиентке промокод на три бесплатных поездки.

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Автор: Катерина Шварц