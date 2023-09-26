В России объявили о планах выпустить 1600 новых танков к 2025 году.

Заявления России об увеличении выпуска танков и другой бронетехники вдвое могут быть просто стремлением выдать желаемое за действительное. Скорее всего, Кремль манипулирует статистикой в пропагандистских целях, передает Defense Express со ссылкой на аналитику Jamestown Foundation.

Аналитики допускают, что такие заявления могут быть правдивыми, но только потому, что в предыдущий период россияне выпускали мало новой или модернизированной техники.

"К примеру, если с 2011 по 2020 годы российский ВПК выпускал ежегодно до 170 танков типа Т-72Б3, то в 2021 году показатель сократился до 34 машин этого типа. Ибо в тот период россияне также форсировали выпуск модернизированных Т-80БВМ (около 35 машин в год в течение 2018-2021 годов) и модернизацию Т-90А до уровня Т-90М (около 20 машин в год в течение 2018-2021 годов). Что, соответственно, повлияло на перераспределение ресурсов и производственные показатели", - отмечают аналитики.

Кроме того, акцентируется, что до полномасштабного вторжения в Украину Кремль мог отремонтированные танки подавать как новые. А объявленный план РФ выпустить к 2025 году 1600 новых танков, аналитики считают малореальным, так как вряд ли россияне смогут выпускать не менее 530-540 машин ежегодно.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составили около 276 670 человек личного состава.

Кроме того, Россия потеряла не менее 4672 танков, 8946 боевых бронированных машин, 6299 артиллерийских систем, 4924 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1529 крылатых ракет.

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