На фронте сожгли много вражеской техники, а ночью силы ПВО отражали воздушное нападение.

За прошедшие сутки российский агрессор потерял на фронте около 400 своих солдат. Всего с начала вторжения боевые потери противника ориентировочно составили около 276 670 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, в течение суток Силы обороны уничтожили немало вражеской теники:

5 танков (всего ‒ 4672),

19 боевых бронированных машин (8946),

39 артиллерийских систем (6 299),

1 РСЗО (792),

29 БПЛА оперативно-тактического уровня (4 924),

11 крылатых ракет (1529),

17 автомобилей и автоцистерн (8 763),

7 единиц специальной техники (925).

Между тем, как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, в течение этой ночи враг совершил очередную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed" против Украины. Всего было запущено 38 дронов с юго-восточного направления - из района российского города Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в Крыму.

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Силами и средствами ПВО удалось сбить 26 беспилотников.

"По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы", - говорится в сообщении.

Ночная атака против Украины - подробности

Как писал УНИАН, этой ночью враг в течение двух часов атаковал ударными беспилотниками Одесскую область. По данным областной власти, в Измаильском районе были попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Кроме того, повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

Кроме того, под утро враг нанес удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. Местные власти сообщили о попадании в одно из предприятий города.

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