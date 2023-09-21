В администрации Путина уже предписали пропагандистам, что говорить и какими "фактами" подкреплять.

Кремль спустил государственным и лояльным СМИ новую методичку по освещению ситуации в Карабахе. Российским пропагандистам приказали обвинять в эскалации премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Запад.

"Скорее всего, к этому заявлению премьера Армении подтолкнули его западные "партнеры", которые в полной мере должны разделить с ним и ответственность за последствия. Решение армянского руководства, которое само кардинально изменило статус Карабаха, стало для Азербайджана сигналом к действиям, теперь Баку воспринимает конфликт в Карабахе как свой внутренний", – цитриует "Медуза" текст новой методички.

Главным нарративом пропаганды должен стать тезис про то, что "армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом". В качестве подтверджения администрация Путина советует прорагандистам цитировать заявление премьера Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года, когда он и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года об уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга.

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Ситуация в Карабахе

19 сентября 2023 года в Карабахе возобновились боевые действия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили о проведении антитеррористических мероприятий.

Уже через сутки армянские вооруженные формирования сложили оружие и объявили о капитуляции. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что операция в Карабахе успешно завершена – Азербайджан восстановил свой суверенитет.

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