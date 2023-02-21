Россиянка владеет недвижимостью в РФ на 7 миллиардов рублей и шикарными апартаментами в Монако, рассказала экс-депутат.

Экс-депутат Госдумы РФ и оперная певица Мария Максакова раскрыла подробности о россиянке Светлане Кривоногих, предположительной любовнице кремлевского диктатора Владимира Путина, которая родила ему дочь.

Говоря о ней Максакова, назвала Кривоногих неприметной феминой Путина, одной из тех, кто произвел ему на свет девочек.

По словам экс-депутата Госдумы РФ, за это любовница президента РФ была щедро вознаграждена получив: 2,8 банка "Россия", недвижимость в РФ на 7 миллиардов рублей и шикарные апартаменты в Монако, долю от морских перевозок, путинский курорт "Игора", а также стриптиз-клуб "Ленинград".

"На чужого человека все это оформлять он бы не стал. Поэтому есть предположение, что она родила ему дочь. Не вижу других причин оформлять на нее такое количество недвижимости", - подытожила Максакова.

Светлана Кривоногих - что сообщалось о любовнице Путина

Как писал УНИАН, бывшая любовница российского диктатора Владимира Путина, которую независимые росСМИ называют матерью его дочери, Светлана Кривоногих попала под санкции Великобритании.

Кривоногих попала в санкционный список как акционер банка "Россия" и российской "Национальной Медиа Группы". Она "последовательно пропагандирует российское нападение на Украину".

Расследователи российского сайта "Проект" выяснили, что Путин является отцом дочери Кривоногих Елизаветы. Девочка родилась в 2003 году. В Кремле эту информацию опровергают.