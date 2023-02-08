Отмечается, что она "последовательно пропагандирует российское нападение на Украину".

Под санкции Великобритании попала Светлана Кривоногих - бывшая любовница российского диктатора Владимира Путина, которую независимые росСМИ называют матерью его дочери.

Как отмечается в сообщении британского правительства, Кривоногих попала в санкционный список как акционер банка "Россия" и российской "Национальной Медиа Группы". Она "последовательно пропагандирует российское нападение на Украину".

Расследователи российского сайта "Проект" выяснили, что Путин является отцом дочери Кривоногих Елизаветы. Девочка родилась в 2003 году. В Кремле эту информацию опровергают.

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Кроме того, под британские санкции попал ряд российских компаний, которые поддерживают оккупационную армию Путина. Под персональные санкции попали уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, а также его сын Павел Титов, бывший заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России Николай Егоров, владелец прокремлевского издания Regnum Сергей Руднов, владелец российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов "Аеростарт" Виктор Мячин, бывший помощник российского президента Евгений Школов, а также председатель правления "Р-Фарм" Алексей Репик.

Напомним, что сегодня власти Великобритании анонсировала введение нового пакета санкций в отношении "российских военных и кремлевской элиты". В "черный список" попали семь юридических и восемь физических лиц. Этот пакет объявили в день визита в Великобританию президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский в Великобритании

В среду, 8 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в британский аэропорт Станстед на самолете Королевских Военно-Воздушных сил. Его встретил премьер-министр Британии Риши Сунак. В рамках визита он встретился с министром обороны Беном Уоллесом, королем Чарльзом III и с другими влиятельными лицами.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины и ее сил обороны сегодня - очень полезный день.

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