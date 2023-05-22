"Тайная семья" пропагандиста живет по соседству с семьей российского генерала Сергея Суровикина.

Расследователи из "Фонда Навального" выяснили, что у российского пропагандиста кроме известных трех жен и восьми детей Владимира Соловьева есть еще одна, тайная семья. Его "тайная жена" владеет элитной недвижимостью.

Как говорится в материале команды Навального, 42-летнюю российскую баскетболистку Светлану Абросимову связывают с "рупором Кремля" долгие отношения.

Из утечек из баз данных стало известно, что в 2016 и 2017 году Абросимова и Соловьев одновременно пребывали на территории США.

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В том же 2017 году Абросимова родила двоих дочерей, как предполагается – от Соловьева. Двойняшки – Мария и Маргарита – носят отчество "Владимировны".

Также выяснили, что "возлюбленная Соловьева" владеет дорогой недвижимостью. При этом в реестре недвижимости она как владелец не указана – информация о владельце этих объектов "засекречена", вместо имени указывается "Российская Федерация".

Речь идет о вилле в Сочи, которая находится в коттеджном поселке на улице Цимлянской. Стоимость объекта оценивают в 500 млн рублей. По соседству – семья губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, жена экс-командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина Анна и сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Андрей.

Кроме того. Абросимовой принадлежит квартира в Москве площадью 144 квадратных метра (район Хорошево-Мневники).

Источники расследователей в окружении Соловьева подтвердили ранее появившиеся слухи о романе с Абросимовой, а также то, что у телеведущего, с 2001 года женатого на дочери сатирика Виктора Коклюшкина Эльге Сэпп, есть вторая, "секретная семья". Они также подтвердили его частые визиты в дома в Сочи вместе с дочерьми.

Семья пропагандиста Соловьева - что сообщалось

Рупор российской пропаганды Владимир Соловьев к 59-и годам трижды официально вступал в брак и является отцом по меньшей мере 8 детей, младший из которых, Иван, родился в 2012 году.

Накануне в СМИ всплыла информация об одном из его сыновей. Оказалось, что 21-летний Даниил Соловьев живет в Лондоне и работает моделью, позируя в ярких образах с женской одежде, с маникюром и макияжем. Он привлек внимание тем, насколько его взгляды разнятся со взглядами его отца, ярого противника ЛГБТ, требующего отправлять российских срочников на войну.

После того, как многие СМИ рассказали о жизни его сына, Соловьев начал публично оправдываться и доказывать, что его сын учится в Москве и он "глубоко набожный парень".

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