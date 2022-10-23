Иногда сотрудников полиции даже заставляют проходить полосу препятствий.

В Москве полицейских начали вывозить на учения по стрельбе и марш-броскам в полной выкладке.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал "База" со ссылкой на источники.

Московских полицейских собрали на полигонах. Там они тренируются стрелять из автоматов и метать гранаты.

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"До сих пор у нас всегда были тренировки по стрельбе, но только из пистолета и без выезда за город. Сейчас многие уже ездили на полигоны, стреляли из автомата, бросали гранаты. Остальным сказали готовиться к учениям. Явка обязательна", - рассказал один из полицейских.

По словам источников, некоторые начальники пошли еще дальше и устраивают работникам тренировочные марш-броски - с вещмешками и в бронежилетах. А в одном из столичных подразделений полицейских вообще вывозили на полосу препятствий, где необходимо было ползать по грязи и использовать противогазы.

Нововведения не нравятся полицейским. Они недовольны тем, что начальство не выдает им форму для учений, поскольку ее якобы нет на складах. В результате полицейским приходится покупать все за свой счет, и на это может идти до 20 тысяч рублей.

Российская мобилизация-важные новости

Президент РФ 21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации военных, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу сказал, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек. В росСМИ появилась информация, что мобилизовать на самом деле могут более 1 млн россиян. РФ начали массово покидать мужчины.

20 октября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на временно оккупированную Россией территорию Луганской области прибыли мобилизованные оккупанты.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на оккупированных территориях и призвал их не вступать в российскую оккупационную армию.

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