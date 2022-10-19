Президент советует выехать с оккупированных территорий или сдаваться в плен украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский просит украинцев на оккупированных территориях не вступать в российскую оккупационную армию.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Сегодня отдельно хочу обратиться к нашим людям во временно оккупированных районах юга и востока Украины. В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого так, как можете. Старайтесь выехать с оккупированной территории", - заявил Зеленский.

Видео дня

"Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции", - подчеркнул президент.

"И главное-берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача - выстоять. Выстоять против этих неадекватов...",- сказал Зеленский.

Мобилизация в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе, на войну в Украине.

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации, оккупационная власть начала вручения повесток о мобилизации.

На временно оккупированных территориях Украины продолжаются мероприятия по мобилизации в ряды российской оккупационной армии, в ходе которых оккупанты осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста, а на блокпостах усиленно проверку документов.

3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские захватчики начали принудительную мобилизацию местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

По состоянию на 16 октября в Мелитополе было уже три тысячи жителей принудительно мобилизованы в русские "добровольческие" батальоны.