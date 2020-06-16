В РФ земельный конфликт между родственниками завершился стрельбой: погибли четыре человека
19:57, 16 июня 2020Русский міръ
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В конфликте участвовали порядка 15 человек, 7 были ранены.
В РФ при стрельбе погиб полицейский / Newslab
Четверо местных жителей были убиты в российском городе Назрань в ходе конфликта между родственниками. Один из погибших - полицейский.
Об этом сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на информацию местных жителей.
Не менее семерых, по их словам, были ранены. Все они доставлены в республиканскую клиническую больницу.
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По предварительным данным, причиной перестрелки стал земельный спор между двумя родственниками. В конфликте участвовали около пятнадцати человек.
Местные силовики инцидент пока не комментировали.
Как сообщал УНИАН, в России обвиняемый по делу о побоях убил пострадавшую прямо в зале суда.
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