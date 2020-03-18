В России обвиняемый по делу о побоях убил пострадавшую прямо в зале суда (фото, видео)
13:26, 18 марта 2020Русский міръ
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После этого он попытался убить еще двух человек и сбежал.
Преступника задержали в подъезде одного из домов / sverdlovsk.sledcom.ru
В российском суде города Первоуральска обвиняемый по делу о побоях напал на пострадавшую в зале суда и убил ее.
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После нападения на женщину преступник попытался убить судебного пристава и еще одного мужчину, которые пытались его остановить.
После этого обвиняемый сбежал. Его задержали в подъезде одного из домов.
В отношении него возбудили еще два уголовных дела по факту убийства и покушения на убийство двоих человек.
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