В России обвиняемый по делу о побоях убил пострадавшую прямо в зале суда (фото, видео)

После этого он попытался убить еще двух человек и сбежал.

В российском суде города Первоуральска обвиняемый по делу о побоях напал на пострадавшую в зале суда и убил ее.

Читайте такжеВ России 14-летний сын судьи застрелил своего школьного друга и бросил тело в подъездеОб этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

После нападения на женщину преступник попытался убить судебного пристава и еще одного мужчину, которые пытались его остановить.

После этого обвиняемый сбежал. Его задержали в подъезде одного из домов.

В отношении него возбудили еще два уголовных дела по факту убийства и покушения на убийство двоих человек.

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