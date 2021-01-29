Известный российский комик и продюсер Семен Слепаков написал стихотворение, в котором осудил сторонников оппозиционера Алексея Навального.
«Стих про добро» Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram.
В нем он высмеивает вышедших на протест 23 января россиян, вспоминая якобы о призывах детей на митинг и насилии со стороны протестующих «ради добрых нужд»:
"Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер «а эм эр».
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами пиз**ла
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По еб*лу дали
Парню из ГАИ.
На «прикольный» митинг
Звали ребятню -
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех ху*ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, су*а,
У добра не стой!
Жопой на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!...
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так что незаметно
Стало злей, чем зло".
В комментариях большинство подписчиков обвинили комика в том, что он «переобулся», и напомнили, что телеканал ТНТ, на котором тот работает, принадлежит «Газпром-медиа».
"Какой Семён молодец, упорный. Не оставляет надежду стать акционером ОАО «Газпром»", - написала жена Навального Юлия.
"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах - это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым говном. Но в стихах", "Как же я люблю это время, когда все снимают маски, и видно, кто есть кто", "Переобувание", "Притча о том, как пахнут деньги", "И с*снул и сглотнул", - комментировали другие.
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