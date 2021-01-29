Слепаков высмеял вышедших на протест 23 января россиян.

Известный российский комик и продюсер Семен Слепаков написал стихотворение, в котором осудил сторонников оппозиционера Алексея Навального.

«Стих про добро» Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram.

В нем он высмеивает вышедших на протест 23 января россиян, вспоминая якобы о призывах детей на митинг и насилии со стороны протестующих «ради добрых нужд»:

"Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер «а эм эр».

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пиз**ла

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По еб*лу дали

Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех ху*ми,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, су*а,

У добра не стой!

Жопой на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так что незаметно

Стало злей, чем зло".

В комментариях большинство подписчиков обвинили комика в том, что он «переобулся», и напомнили, что телеканал ТНТ, на котором тот работает, принадлежит «Газпром-медиа».

"Какой Семён молодец, упорный. Не оставляет надежду стать акционером ОАО «Газпром»", - написала жена Навального Юлия.

"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах - это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым говном. Но в стихах", "Как же я люблю это время, когда все снимают маски, и видно, кто есть кто", "Переобувание", "Притча о том, как пахнут деньги", "И с*снул и сглотнул", - комментировали другие.

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Автор: УНИАН