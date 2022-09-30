Запад хочет видеть Россию колонией, считает российский лидер.

Во время выступления перед Федеральным собранием российский диктатор Владимир Путин сделал ряд спорных заявлений, обвиняя страны Запада, прежде всего – США.

В частности, Путин заявил, что "США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея и при этом цинично называют их равноправными союзниками".

Он также выдвинул конспирологическую теорию о тотальной слежке за лидерами этих стран.

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"Что это за союзничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам устанавливают подслушивающие устройства, не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто как рабы молча и безропотно глотает это", – сказал он.

По словам Путина, Запад снимает ренту как гегемон, им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США. Для России, по его словам, также есть угроза.

"Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом", – уверен российский президент.

Ядерный шантаж Путина

Российский диктатор Владимир Путин не впервые заявляет о том, что страны Запада, в частности – США, создают угрозы для России.

21 сентября президент РФ Владимир Путин, объявляя о мобилизации на войну против Украины, он пригрозил всему миру ядерным оружием и заявил, это Россию шантажируют ядерным ударом.

"Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", – заявил он.

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