Во время выступления перед Федеральным собранием российский диктатор Владимир Путин сделал ряд спорных заявлений, обвиняя страны Запада, прежде всего – США.
В частности, Путин заявил, что "США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея и при этом цинично называют их равноправными союзниками".
Он также выдвинул конспирологическую теорию о тотальной слежке за лидерами этих стран.
"Что это за союзничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам устанавливают подслушивающие устройства, не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто как рабы молча и безропотно глотает это", – сказал он.
По словам Путина, Запад снимает ренту как гегемон, им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США. Для России, по его словам, также есть угроза.
"Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом", – уверен российский президент.
Ядерный шантаж Путина
Российский диктатор Владимир Путин не впервые заявляет о том, что страны Запада, в частности – США, создают угрозы для России.
21 сентября президент РФ Владимир Путин, объявляя о мобилизации на войну против Украины, он пригрозил всему миру ядерным оружием и заявил, это Россию шантажируют ядерным ударом.
"Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", – заявил он.
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