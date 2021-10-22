По горячим следам убийцу найти не удалось, в итоге следствие зашло в тупик.

В Ленинградской области спустя 13 лет поисков задержали убийцу и насильника 10-летней девочки.

Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области, передает "Лента.ру".

По данным следствия, в июле 2008 года в парке "Романовка" в Кингисеппе обнаружили тело убитой школьницы. Следователи сразу же предположили, что ее изнасиловали, позже экспертиза подтвердила эти догадки.

По горячим следам убийцу найти не удалось, в итоге следствие зашло в тупик. Однако в 2016 году уголовное дело возобновили - им занялась межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений.

Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался ранее не судимый местный житель. Следствие просит суд на время расследования поместить его в изолятор.

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Девушка рассказала, что познакомилась с ними в кафе, где они вместе распили спиртное. Затем мужчины заказали одно такси на всех, чтобы добраться домой. В машине один из мужчин предложил ей подняться к нему в квартиру, чтобы посмотреть кролика. Она согласилась. Там они надругались над ней.

Автор: Виолетта Орлова