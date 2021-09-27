Ребенка мог заманить в квартиру его друг.

В России участкового подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел 25 сентября. Вечером девочка обратилась к патрульным за помощью. Она сказала, что двое мужчин совершили в отношении ее насильственные действия.

Полицейские задержали двоих подозреваемых. Один из них - помощник машиниста 1980 года рождения. Мужчина ранее был судим за кражу, разбой, угрозу убийством и убийство. Второй - участковый уполномоченный 1988 года рождения, поступивший на службу в мае 2020 года.

Читайте такжеЖителя России посадили в тюрьму за нападение с ножом на самого себяПо данным anews, участкового зовут Александр Хусаинов.

В тот день он пришел к своему другу и увидел, что тот якобы насилует 12-летнюю девочку, которую заманил со двора домой. По словам источника издания, он присоединился к другу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ "Изнасилование" и ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее сообщалось, что в Одессе будут судить мужчину, который в течение 2016-2021 годов изнасиловал десять несовершеннолетних девочек.

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Автор: Виолетта Орлова