Эпопея с иркутскими мобиками, которые не хотели идти на штурм украинских позиций, получила закономерное продолжение.

Жены и сестры российских солдат, мобилизованных из Иркутской области, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с мольбами спасти их мужчин.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, женщины жалуются, что иркутских мобилизованных из 1439-го полка вопреки обещаниям отправили на штурм, в результате чего они попали в окружение.

После нескольких дней такого положения иркутские мобилизованные смогли выйти на связь с родными и рассказали, что находятся в окружении – под постоянным обстрелом, без воды и продовольствия. По словам женщин, командование запрещает окруженным покидать позиции и не предоставляет никакой поддержки.

Видео дня

"Уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности забрать с поля боя! Спасите тех, кого еще можно спасти", — обратились женщины непосредственно к диктатору Путину.

Иркутские "мобики" на войне в Украине

Еще в начале объявленной Путиным мобилизации в городе Усть-Илимск Иркутской области 25-летний мужчина расстрелял начальника призывной комиссии. Известно, что стрелка должны были мобилизовать.

Прибыв на фронту в Украине, группа иркутских мобиков из 1439-го полка с удивлением узнала, что вместо обещанной службы на блокпостах их планируют отправить на штурм украинских ДОТов. Мобики начали записывать видеообращения с просьбами спасти их и отправить в тыл охранять блокпосты.

Однако на днях стало известно, что 1439 полк всё-таки отправили штурмовать украинские укрепления, в результате чего многие из иркутских мобиков погибли.

Вас также могут заинтересовать новости: