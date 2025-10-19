Конец света приближается? Нострадамус оставил жуткие пророчества на конец 2025-го

Провидец XVI века якобы предупреждал о новой войне в Европе, чуме, опустошении Амазонии и "огненном шаре из космоса".

С приближением завершения 2025 года в соцсетях снова вспыхнула волна интереса к пророчествам Нострадамуса - французского астролога и алхимика, которого часто называют "самым известным провидцем в истории". И, если верить современным толкованиям его катренов, прогнозы на конец этого года звучат крайне тревожно, пишет PennLive.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Некоторые исследователи видят в записях Нострадамуса предсказание конца света именно в 2025 году. В текстах упоминаются "огненный шар из космоса" и "великий возвращающийся мор" - возможное указание на катастрофу планетарного масштаба или смертельную эпидемию.

"Царство будет обозначено жестокими войнами... Великая моровая язва из прошлого возвращается, нет более смертоносного врага под небом", - писал Нострадамус.

Некоторые исследователи считают, что речь может идти о завершении войны между Россией и Украиной, после чего начнется новый конфликт в Британии. Другие видят в строках упоминания об опустошении Амазонии и появлении "таинственного лидера", который создаст "водную империю" - возможно, намек на изменение климатических границ или глобальную борьбу за ресурсы.

А наиболее пугающим упоминанием, по версии комментаторов, является "огненный шар из космоса":

"Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы".

Несмотря на зловещие интерпретации, историки напоминают, что предсказания Нострадамуса традиционно трактуют произвольно, а многие из его "пророчеств" уже не сбывались.

