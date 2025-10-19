Девочка профессионально занимается танцами.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как изменилась ее старшая дочь Диана. Девочка уже давно увлекается танцами.

В своем блоге в Instagram звезда поделилась новой фотографией одной из своих дочерей - 13-летней Дианы. Девочка заметно повзрослела и активно экспериментирует с макияжем.

Лилия рассказала, что пока сама находится в туре, ее старшая дочь отправилась на очередной танцевальный турнир. Впрочем, даже онлайн мама помнит важные даты и старается всячески поддерживать своего ребенка.

"У моей старшенькой сегодня турнир. Сама накрасилась. Я в шоке", - отметила она.

На кадр отреагировала коллега Ребрик - актриса Виктория Булитко, отметив, как сильно изменилась Диана:

"Ого, какая мадам! Уже взрослая".

Напомним, что 13-летняя Диана - первый ребенок в браке ведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого. Девочка пошла по стопам своих звездных родителей и стала профессиональной танцовщицей. Она занимается танцами столько, сколько себя помнит и уже давно демонстрирует успехи в этой сфере.

Также супруги вместе воспитывают еще двух дочерей - Полину и Аделину. Недавно Лилия Ребрик поделилась видео с младшей дочкой, на котором заметно, как она выросла.

