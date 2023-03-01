В бригаде их назвали "расходным материалом".

Мобилизованных россиян из Иркутской области, которые жаловались на свое командование, отправили на штурм Авдеевского укрепрайона.

Об этом сами военные первого и второго батальона полка 1439 рассказали изданию "Люди Байкала". Также информацию подтвердила жена одного из них "Дождю".

Сами солдаты ожидали отправки в тероборону, но их никуда не переводят. По словам военных, у них начался "капец".

Видео дня

25 февраля эти оккупанты уже во втором по счету ролике пожаловались, что 31 декабря их отправили из Новосибирска на штурм Авдеевки "без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки". В бригаде их назвали "расходным материалом". Тогда губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обещал решить проблему и перевести мобилизованных на новое место службы. Однако сразу на следующий день их без подготовки снова отправили на штурм.

Проблемы в российской армии

Как сообщал УНИАН, российские мобилизованные заявили, что отступили со своих позиций на фронте по приказу командира, а теперь их хотят обвинить в дезертирстве. Они жалуются, что командованию на них наплевать.

Ранее мобилизованные оккупанты из Тувы записали обращение, в котором пожаловались на издевательства со стороны военных так называемой "ДНР" а также на то, что их называют "смертниками".

Женщина обсуждая с оккупантом состояние мобилизации в России заявила, что в армию РФ забирают непригодных по здоровью лиц.

В сентябре прошлого года в Иркутской области РФ прямо в военкомате расстреляли военкома.

Вас также могут заинтересовать новости: