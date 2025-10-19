Артисты неоднократно ссорились публично.

Певица Ирина Федишин откровенно рассказала, до чего дошел их конфликт с Меловином и поддерживает ли она с ним связь сейчас.

В комментарии программе "Ближе к звездам" Ирина вспомнила, что неоднократно имела публичные споры с Меловином. Последний раз конфликт вспыхнул из-за его критических высказываний в сторону волонтерской деятельности Ирины:

"Он очень некрасиво обо мне высказывался. И это, на самом деле, меня очень задело. Говорю: "Ну как так? Я буду в суд обращаться, пусть дает доказательства, что он там обсуждает".

Муж Федишин, продюсер Виталий Човнык, даже лично звонил Меловину, чтобы выяснить ситуацию. Однако, по словам Федишин, разговор получился коротким - артист просто бросил трубку.

"Муж решил ему позвонить. Говорит: "Вы так высказались - с чего вы взяли эти аргументы?". Он отвечает: "Ой, да нет, это я где-то слышал давно. Виталий говорит: "Ну вы же понимаете, что вы подрываете нашу волонтерскую деятельность, как это так?". И он просто взял и бросил трубку и больше не отвечал. То есть ему не было что сказать. Ну и нам с ним не о чем общаться, на самом деле", - заявила певица.

Напомним, что Ирина Федишин вместе с мужем Виталием воспитывает двух сыновей-подростков. Недавно артистка поделилась, планирует ли родить третьего ребенка.

