Не нужно совать смартфон в рис.

Попадание воды в смартфон - ситуация знакомая почти каждому. Иногда достаточно пары капель, чтобы телефон перестал заряжаться. Но в большинстве случаев устройство можно спасти, если действовать правильно.

Главное - не пытаться высушить телефон феном или положить его в миску с рисом. Оба способа больше вредят, чем помогают. Горячий воздух может повредить внутренние компоненты, а пыль от риса - забить порт.

Эксперты из Slashgear советуют после контакта смартфона с водой сразу его выключить, не подсоединять кабель зарядки и аккуратно вытереть корпус мягкой тканью. Затем оставить устройство на несколько часов в сухом, проветриваемом месте. Ускорить процесс можно, направив на телефон поток воздуха от вентилятора или поместив его в герметичный пакет с силикагелем.

Если после этого смартфон всё ещё не заряжается, стоит проверить сам кабель, иногда влага остаётся именно в нём. Пользователи Samsung могут также очистить системный кэш USB-порта через настройки, чтобы убрать предупреждение о влаге.

Когда ни один из способов не помогает, причина может быть в коррозии или повреждении внутренних элементов. В этом случае лучше не рисковать и обратиться в сервисный центр.

