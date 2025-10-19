Певец признался, готов ли в четвертый раз стать отцом.

Народный артист Украины Виктор Павлик откровенно высказался, готов ли к еще одному ребенку. Молодая жена певца не против забеременеть во второй раз.

В комментарии проекту "Наедине с Гламуром" Павлик признался, что открыт к пополнению и не против иметь еще детей.

"Как Бог даст. Сказать, что я категорически нет, то нет. Категорически да, то тоже нет. Катя хочет - это логично, она моложе меня намного", - рассказал артист.

Вместе с тем Виктор Павлик, которому скоро исполнится 60 лет, отметил, что из-за возраста ему сложно справиться с малышами. По словам певца, у него иногда возникают трудности в воспитании 4-летнего Михаила.

"Мне очень сложно, у меня есть Михасик, которого я максимально поддерживаю и помогаю, когда приезжаю с гастролей. Я едва это выгребаю. Я уже сам едва хожу. Все-таки, как Бог даст, так и будет", - подчеркнул он.

Виктор Павлик - дети

Виктор Павлик многодетный отец: он имел трех сыновей и дочь. Однако, стоит отметить, что средний сын певца Павел, рожденный в браке с Ларисой Созаевой, трагически умер от рака в 21-летнем возрасте.

Сейчас Народный артист Украины женат на младшей на 28 лет блогерше Екатерине Репяховой. Вместе они воспитывают общего сына Михаила.

