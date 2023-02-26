Российские солдаты заявили, что из боевиков "ДНР" фактически сформированы заградотряды, которые следят за "дисциплиной" среди мобилизованных.

Российские мобилизированные записали видеообращение к лидеру РФ Владимиру Путину, в надежде, что диктатор отреагирует на их жалобы о бесчисленных преступных действиях со стороны военного командования и боевиков из "ДНР".

Соответствующий "крик о помощи" записали в субботу, 25 февраля, солдаты из Иркутской области полка 1439. В ролике, который опубликовал канал "Люди Байкала", они отметили, что им просто "больше некуда обращаться".

"Командованию безразличны наши жизни... Командование уже шестой раз заполняет свой штат новыми мобилизованными. Просим помощи. Обращаться больше некуда", - заявили российские солдаты.

Видео дня

По словам мобилизованных, их незаконно передали в подчинение первой Славянской бригаде "ДНР" и теперь используют, как "пушечное мясо" на фронте.

"Напрямую говорит командование, что мы расходный материал, - заявляют мобилизованные в видеообращении. - Командиры из "ДНР" стреляют из автоматов по нашим мобилизованным, так как [солдаты] отказываются идти в штурмовые подразделения", - говорят они.

Издание указывает, что это не первое подобное обращение со стороны полка 1439. Ранее солдаты уже пытались достучаться к военному командованию РФ, констатируя, что их батальон практически уничтожен.

Обращение солдат РФ к Путину

Отметим, что в рамках полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины российское военное руководство пытается одержать преимущество над ВСУ численностью своих войск. Ранее украинские солдаты сообщали, что оккупанты воюют, как зомби - лезут вперед в безумном количестве по указанию своих командиров.

Однако не всем российским солдатам нравится соответствующая тактика руководства, которое совершенно не ценит их жизни на поле боя: периодически они пытаются достучаться к Кремлю и российскому лидеру Владимиру Путину, в надежде, что что-то изменится.

Недавно соответствующее обращение к Путину записали оккупанты из Ярославской области. Они пожаловались на обман со стороны своих командиров и заявили, что у них совершенно не было оружия для боев с ВСУ.

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