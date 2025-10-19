Глава государства отметил, что готовятся очень важные договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям.

На следующей неделе состоится разговор с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL.

Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что происходит работа с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия.

"В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе мы будем говорить с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL", - отметил он.

Глава государства также сообщил о свежих докладах военных и Службы безопасности Украины. "Ситуация на фронте, в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковщины и Сумщины, Запорожская область. Мы держим ситуацию", - сказал Зеленский и добавил, что готовятся "определенные шаги на фронте".

Кроме того, отметил президент, они разговаривали с Александром Сырским, главнокомандующим ВСУ по дальнобойности украинского оружия. "Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности", - подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил, что готовятся очень важные договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. "Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что почти ежедневно сейчас происходит коммуникация с лидерами "для того, чтобы была наша общая позиция - всех в Европе - по давлению на Россию, правильного давления".

"Мы ничего не будем дарить агрессору, ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долговременной угрозой. Итак, нам в Европе нужно долговременное сотрудничество и реальные результаты и в короткой перспективе, и более дальновидно, чтобы люди могли жить", - подчеркнул он.

Президент также поручил дипломатам, и уже говорил об этом со многими лидерами, - готовить в ближайшее время встречу коалиции желающих. "Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский подчеркнул, что остановить разговорами президента России Владимира Путина не получится - нужно давление. Он отметил, что война продолжается лишь потому, что Москва не хочет ее завершать, и почти ежедневно осуществляет сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

Зеленский подчеркнул, что мир видит, что Россия реагирует на силу, поэтому, мир благодаря силе может сработать. Он отметил, что нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20 и G7.

