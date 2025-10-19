Парень не пошел по стопам родителей.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала своего сына Александра и рассказала о его интересном увлечении. Парень явно не пошел по стопам родителей.

Интервьюерка опубликовала новое видео в Instagram со своим младшим сыном. На кадрах видно, как мальчик пробует себя в роли музыканта и осваивает ударную установку.

Сейчас 11-летний Саша увлекается именно этим музыкальным инструментом и наконец позволил своей звездной маме побывать на его занятии.

На видео, которое выставила Маша, видно, как парень получает удовольствие от игры.

Ефросинина в шутку отметила, что только увидела вживую, как играет ее сын, а уже раздумывает, к кому из известных коллег его отвести на занятия. Среди кандидатов в учителя - Дмитрий Монатик и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Когда сын впервые позволил присутствовать на своих занятиях, а ты уже думаешь, кому лучше отдать его - Монатику или Вакарчуку", - с юмором написала она.

Напомним, что Маша Ефросинина замужем за бизнесменом и военнослужащим Тимуром Хромаевым. Вместе пара воспитывает двоих детей 21-летнюю Нану и 11-летнего Сашу. Недавно телеведущая призналась, как решилась отпустить старшую дочь одну за границу.

