Блогера не заинтересовал сюжет комедии.

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень раскритиковала новую украинскую комедию "10 блогеров", в котором снялся ее бывший Александр Терен.

В своем блоге в Instagram девушка рассказала, что на днях сходила на премьеру фильма "10 блогеров" и была не довольна. Инна жестко высказалась об этой комедии, назвав ее мусором:

"Такого мусора в кинематографе я давно не видела. 1 з 10".

По мнению Белень, фильм обделен серьезным смыслом и имеет неинтересную идею, поэтому она не смогла досмотреть его до конца. Больше всего блогеру не понравилось использование большого количества нецензурной лексики и убийств.

"Идея не интересная. Смысла - 0. Исполнение такое себе. Мата куча (не люблю такое в кино совсем). Убивают всех подряд. До конца не посмотрели. Лучше потратить время на что-то интереснее. К актерам вопросов нет, поэтому вообще есть 1 балл", - отметила Инна.

Стоит отметить, что по сюжету "10 блогеров" украинские звезды Ольга Сумская, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Тарас Цимбалюк, Арам Арзуманян, Кэнди Суперстар, Оля Шелби, Александр Терен, alyona alyona и Джозефина Джексон сыграли самих себя. Они появляются вместе в закрытом пространстве и не сознательно становятся участниками смертельной игры.

