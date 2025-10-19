Эдгар Кейси, предсказывал, что в 2026 году человечество откроет "Зал записей" под Сфинксом - хранилище древних знаний, которое изменит понимание истории мира.

Американский ясновидящий Эдгар Кейси, который в свое время предсказал начало Первой мировой войны, крах на Уолл-стрит и даже смерть президентов США Франклина Рузвельта и Джона Кеннеди, сделал загадочное предсказание на 2026 год, пишет Tyla.

По словам Кейси, под правой лапой Большого Сфинкса в Египте скрыт "Зал записей", где якобы содержится история человечества - от его начала до конца. Пророк считал, что открыть его можно будет только во "время великих перемен", когда на небе произойдет особое выравнивание планет.

Астрологи отмечают, что именно 20 марта 2026 года, в день весеннего равноденствия, Солнце, Луна, Венера, Сатурн и Нептун действительно выстроятся в одну линию. Последний раз такая конфигурация планет случалась в 1989 году - именно тогда упала Берлинская стена, а над Бельгией наблюдали загадочные треугольные НЛО.

Видео дня

Кейси называли "спящим пророком", ведь свои видения он делал в состоянии транса. Его последователи убеждены: 2026 год может стать годом "раскрытия истины", скрытой тысячелетиями.

"Когда тень востока упадет между лапами Сфинкса, наступит время больших перемен в мире", - писал Эдгар Кейси.

Вас также могут заинтересовать новости: