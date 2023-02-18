Ликвидирован также вражеский лейтенант, отметил "Штирлиц".

В Украине ликвидированы еще три старших лейтенанта оккупационных сил Российской Федерации.

В нашей стране также уничтожен лейтенант Павел Саров, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") и опубликовал фото нового "груза 200".

"…успешно демобилизированы: старший лейтенант Георгий Кругов; старший лейтенант-мобик Дмитрий Лысков; старший лейтенант Александр Бичаев…", - написал защитник украинского государства.

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Ситуация на фронте сейчас и вражеские потери - что стоит знать

Генштаб ВСУ утром 18 февраля в своей сводке сообщил, что россияне сосредотачивают свои основные усилия на ведении наступления на таких направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Лиманском и Купянском.

РФ в Украине несет огромные потери. По официальным данным, потери россиян уже составляют приблизительно 142 тыс. 270 человек. Среди ликвидированных врагов есть офицеры. Японская разведка сообщала, что на украинской земле ликвидированы более 20 генералов РФ.

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