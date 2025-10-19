Пара тайно сыграла свадьбу в кругу самых близких.

29-летняя дочь актеров Антонио Бандераса и Мелани Гриффит впервые вышла замуж. Избранником Стеллы стал ее друг детства - Алекс Грушинский.

Как пишет People, пара сыграла тайную свадьбу в кругу самых близких друзей и родственников. Праздничная вечеринка состоялась в эти выходные на родине Антонио - в Испании. Среди гостей были и звездные родители невесты.

По сообщениям медиа, Бандераса был невероятно счастлив и горд за свою дочь. Антонио одним из первых поздравил молодоженов и провозгласил праздничный тост во время празднования.

Пока семейство не делилось деталями свадьбы, однако, им не удалось скрыть личное от папарацци и СМИ.

Стелла Бандерас и Алекс Грушинский - что известно

Стелла и Алекс знакомы еще с детства. Они ходили вместе в школу и с тех пор тесно дружат.

В 2015-м пара начала встречаться, однако через четыре года - распалась. Правда, не навсегда. В 2023 году Бандерас Грушинский снова сошлись.

Через год бизнесмен сделал дочери актера предложение, о чем Стелла рассказала в Instagram, опубликовав фото с любимым и обручальным кольцом.

18 октября 2025-го Алекс и Стелла официально стали мужем и женой.

