Девушке сделали предложение на ее день рождения.

Старшая дочь британского боксера Тайсона Фьюри, Венесуэла, рассказала, как на самом деле отец отреагировал на ее недавнюю помолвку.

В конце сентября девушка отпраздновала свой 16-й день рождения. Одним из подарков для нее стало предложение руки и сердца от ее бойфренда Ноя Прайса. В интервью изданию The Sun Венесуэла призналась, что помолвка не стала сюрпризом для ее известного отца.

По словам девушки, ее жених накануне праздника попросил благословения у Тайсона, после чего уже решился на смелый шаг. Хотя парень несколько опасался 37-летнего боксера, однако, это не помешало ему получить от него поддержку.

16-летняя Венесуэла отметила, что отец решил не вмешиваться в ее решение выйти замуж. Сама же девушка была настолько тронута предложением, что едва не забыла сказать долгожданное "да".

"Я не была слишком эмоциональной, потому что была очень удивлена, и очень нервничала, поскольку понимала, что многие люди наблюдают за мной. Это был очень волнующий момент, пожалуй, один из лучших в моей жизни. Я была бы довольна, даже если бы он предложил мне выйти за него замуж в любом другом месте. Меня не волновало "важное предложение", но я очень счастлива", - отметила она.

Венесуэла добавила, что в отличие от Ноя, еще не знакома с родителями возлюбленного, так как они живут в другом городе.

