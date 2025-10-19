Чипы сделали на заводе TSMC Arizona.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг посетил новое производство TSMC в Финиксе, штат Аризона, где был выпущен первый кремниевый пласт Blackwell, созданный в США. Чипы этой архитектуры используются во всех современных видеокартах NVIDIA, как в массовых RTX 5000, так и в профессиональных RTX PRO.

На торжественной церемонии Хуанг и вице-президент TSMC В.Л. Ван подписали первый пласт, подчеркнув, что цель партнёрства - развивать инфраструктуру для искусственного интеллекта внутри страны.

Фабрика TSMC Arizona займётся выпуском чипов от 4 до 2 нанометров, включая чипы для ИИ, телекоммуникаций и высокопроизводительных вычислений.

Локализация производства в США может со временем снизить зависимость от азиатских фабрик и уменьшить риск перебоев с поставками после введения Трампом 100-процентного тарифа на полупроводники из Китая.

Но ждать снижений цен на видеокарты не стоит. Производство в США обходится в 4-5 раз дороже, чем на фабрике TSMC в Тайване, и компании вряд ли будут продавать свои новые чипы дешевле.

