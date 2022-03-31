Журналистам удалось найти двоюродную племянницу Путина Татьяну Пташук.

Российские журналисты из издания "Проект" нашли родственников российского президента Владимира Путина по линии его двоюродного брата. Как утверждают сами расследователи, им удалось понять очередную схему обогащения окружения главы Кремля.

Об этом говорится в Telegram "Проект".

Так, отыскали двоюродную племянницу ПутинаТатьяну Пташук, которая вместе с дочерью президента РФ является важным человеком в системе здравоохранения.

В момент избрания Путиным президентом Татьяна, по специальности – психиатр, переехала в Москву, а сейчас она заведующая главврачом поликлиники, где лечатся чиновники.

С 2004 по 2014 годы Пташук работала заместителем гендиректора фармкомпании "Биотек", именно тогда фирма начала получать крупные госзаказы.

Татьяна и ее дочь Елена Жидкова заработали на 7 квартир в Москве, Сочи и Владимире, 4 дома и земельные участки на сумму более 1,7 миллиарда рублей.

Жидкова, в свою очередь, выучилась на врача, после женитьбы стала главой компании "РЖД-медицина".

Вместе со своим братом Михаилом (ныне заместителем главы "Газпрома") Татьяна владела компанией "Плитекс".

Сейчас доля в компании принадлежит сыну Михаила Денису Путину.

Как писал УНИАН, в январе "Фонд борьбы с коррупцией" Навального нашел тайный дворец Путина под Геленджиком с ледовым катком, церковью, оранжереей, своим тоннелем.

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