Постройка грандиозного комплекса обошлась России в 100 миллиардов рублей.

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

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Под новое расследование ФБК запустил отдельный сайт.

«Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху», - отмечается в материале.

Утверждается, что тысячам людей, которые работают в этом поместье, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7000 гектаров, который принадлежит ФСБ. Постройка грандиозного комплекса обошлась России в 100 миллиардов рублей.

Помимо дворца на участке расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр, и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

Тоннель, как отмечается, строили те же люди, которые строят метро. Это уникальная конструкция, которая позволяет не только удобно попасть на море, но и укрыться в случае войны. Так же в отдельной комнате оборудовано огромное скрытое окно, из которого открывается лучший из возможных видов на море.

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым ядом "Новичок" прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но он был перенаправлен в "Шереметьево".

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: Дмитрий Захаров