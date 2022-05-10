Вадим Денисенко считает, что в РФ пока боятся объявлять открытую мобилизацию.

После новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.

Такое мнение советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко высказал в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас они совершат еще одну попытку активной фазы боевых действий. Мы понимаем, что сейчас концентрируется техника в районе Крыма, мы понимаем, что 19 батальйонно-тактических групп находится в Харьковской области... И после того, как они выдохнутся – а они выдохнутся - у Путина будет только два варианта: или условно замораживать конфликт и говорить о каких-то переговорных процессах, или же объявлять прямую мобилизации в РФ", - сказал Денисенко.

По его мнению, президент РФ пока боится открыто объявлять мобилизацию.

"Но по состоянию на сейчас он надеется, что сделает еще один рывок, а дальше посмотрит", - отметил Денисенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, российские войска проводят наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

По данным Главного управления разведки Минобороны, в России осуществляется скрытая мобилизация мужчин на войну против Украины, агитируют "казаков" и безработных.

"Добровольцев" на войну набирают в Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях, Краснодарском и Приморском краях.