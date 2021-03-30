Она обратилась в следственный комитет с требованием возбудить новое дело в отношении Мохова.

Бывшая пленница "скопинского" маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова попросила предоставить ей государственную защиту.

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Женщина рассказала, что Мохов пытался добавить ее в друзья во "ВКонтакте".

Она обратилась в следственный комитет с требованием возбудить новое дело в отношении Мохова.

"Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать - он может говорить, что хочет встретиться со мной", - сказала Мартынова.

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Виктора Мохова посадили в тюрьму в 2004-м. В 2000 году он похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину.

Он держал школьниц в бункере, который заранее вырыл на своем участке под гаражом, в качестве секс-рабынь на протяжении 1296 дней. Спастись девушкам удалось, передав на волю записку.

За маньяком установят административный надзор сроком на 6 лет. Ему будет запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий, а также покидать место жительства или пребывания ночью (с 22:00 до 6:00).

Пользователи сети бурно отреагировали на эту новость. Большинство из них высказались за то, чтобы Мохова приговорили к пожизненному.

После освобождения Мохов направился в Москву на ток-шоу, таки образом нарушив условия административного надзора.

В документальном фильме Ксении Собчак он сказал, что ему «по кайфу» повышенное внимание со стороны общественности и СМИ.

"Катя там жила — она не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею", - сказал он.

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Автор: Людмила Жерновская