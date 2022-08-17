О пострадавших и степени повреждений склада не сообщается.

Разрывы боеприпасов на складе оккупантов под Джанкоем в Крыму прекратились спустя сутки.

Об этом сообщает ТАСС.

"Разрывы боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились", - говорится в сообщении издания.

О детонации снарядов российские пропагандисты писали утром 16 августа.

О пострадавших и степени повреждений склада не сообщается.

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По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, вчерашние взрывы под Джанкоем серьезно повредили российскую логистику. Под "удар" попали группировки врага на юге Запорожской и западе Херсонской областей.

При этом у экспертов нет данных, что удары были нанесены из поставляемого ВСУ западного вооружения. Но, вероятно, атаки на военные объекты РФ в Крыму согласуются с контрнаступательными действиями ВСУ в Херсонском направлении.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа в военной части, что в поселке Азовское Джанкойского района Крыма, на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты оцепили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов и эвакуировали гражданское население.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму, в районе населенного пункта Новофедоровка, прогремела серия взрывов и произошла пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

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