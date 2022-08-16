В результате детонации БК якобы пострадали два человека.

В Минобороны России заявили, что вблизи Майского во временно оккупированном Крыму "произошло возгорание" на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части.

Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".

"В результате возгорания произошла детонация боеприпасов, которые хранились. Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются", - заявили в Минобороны РФ.

Со временем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов добавил, что в результате детонации боеприпасов якобы пострадали двое гражданских. Их жизни ничего не угрожает. О потерях среди личного состава воинской части данные умалчиваются.

Взрывы в Крыму: главное

Взрывы в Крыму прогремели рано утром 16 августа. Оккупационная власть сначала убеждала, что произошел пожар на электрической подстанции. Деталей не сообщалось.

В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что горит российская воинская часть в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что уничтожен склад с российскими боеприпасами.

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