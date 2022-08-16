По свидетельствам местных, горит элетрическая подстанция.

Утром 16 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В одном из районе полуострова виден густой черный дым.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По свидетельствам очевидцев, взрывы прогремели на электрической подстанции в Джанкойском районе. Над объектом поднялся столб густого черного дыма.

В сети активно распространяют видео и фото с места происшествия. Дым виден на расстоянии нескольких километров.

В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что взрывы произошли в поселке Азовское Джанкойского района. По его данным, пылает склад боеприпасов российских оккупантов. Официального подтверждения от Украины еще нет. Оккупационные власти полуострова молчат.

"А знаете, что находится в Джанкое? Военная авиабаза на которой находится 39-й вертолетный полк", - добавил Гончаренко.

Напомним, что после взрывов в Новофедоровке в Крыму началась серьезная паника среди россиян.

Также ранее сетью завирусилось забавное видео, на котором россиянка с истерическими слезами рассказывает, что ее полностью устраивала жизнь в оккупированном Крыму и она не хочет никуда ехать.

Ранее была информация, что в результате взрывов в Крыму Россия потеряла 9 самолетов.

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