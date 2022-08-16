Детонация боеприпасов российских оккупантов в Джанкойском районе в Крыму продолжается, эвакуированы более двух тысяч человек.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Можете представить себе, какой мощности склад боеприпасов были заложены российскими оккупантами в фермах бывшего животноводческого комплекса села Майское, который находится вблизи поселка Qalay (Азовское) Джанкойского района, если в результате взрывов, которые продолжаются, уже эвакуированы более двух тысяч жителей", - отметил он.
Позже Чубаров добавил, что оккупантами окружена зона в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов, откуда эвакуируется все гражданское население.
"Детонация боеприпасов продолжается", - констатировал глава Меджлиса.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 16 августа, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров проинформировал о детонацію на складе боеприпасов вблизи поселка Азовское Джанкойского района временно оккупированного Крыма.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что уничтожен склад с российскими боеприпасами.