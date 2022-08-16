Оккупанты окружили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов.

Детонация боеприпасов российских оккупантов в Джанкойском районе в Крыму продолжается, эвакуированы более двух тысяч человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Можете представить себе, какой мощности склад боеприпасов были заложены российскими оккупантами в фермах бывшего животноводческого комплекса села Майское, который находится вблизи поселка Qalay (Азовское) Джанкойского района, если в результате взрывов, которые продолжаются, уже эвакуированы более двух тысяч жителей", - отметил он.

Позже Чубаров добавил, что оккупантами окружена зона в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов, откуда эвакуируется все гражданское население.

"Детонация боеприпасов продолжается", - констатировал глава Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 16 августа, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров проинформировал о детонацію на складе боеприпасов вблизи поселка Азовское Джанкойского района временно оккупированного Крыма.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что уничтожен склад с российскими боеприпасами.

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