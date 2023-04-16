Вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой.

Уже на данном этапе Украине нужно изолировать Крым от России из-за подрыва Крымского моста и уничтожения военной базы в Севастополе. Об этом сказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Крым очень важен для будущей безопасности Украины, поскольку будет очень сложно обеспечить безопасность на море без контроля над полуостровом.

Волкер добавил, что сейчас нет никакой нужды захватывать Крым военной силой. "Сейчас необходимо изолировать Крым от России", - подчеркнул он. По его словам, в частности это можно сделать, снова ударив по Крымскому мосту. "Возможно, уничтожить военную базу в Севастополе. Эти шаги крайне усложнят использование Крыма как военной площадки и изолируют его от российской поддержки. Я думаю, что этого можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас. А работа по полному контролю над Крымом может состояться через некоторое время", - считает Волкер.

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На вопрос, как может отреагировать на такое развитие событий президент России Владимир Путин, Волкер ответил, что Путин уже бросает все, что у него есть на войну с Украиной. "Он привлекает новых призывников. Он обращается к Турции, Ирану, Северной Корее. Это он уже делает сейчас. Варианты того, что он может еще сделать, очень ограничены", - добавил он.

По его словам, людей волнует то, может ли быть применено Россией ядерное или химическое оружие. При этом он отметил, что против такого развития событий даже российские военные силы, потому что они знают, что после этого станут еще уязвимы и получат еще больший ответ, чем это происходит сейчас.

"Я не думаю, что произойдет эскалация в этом направлении. Вероятность использования ядерного оружия Россией вполне низкая. Потому что это повлечет ответ", - подчеркнул Волкер. Он добавил, что даже на тактическом уровне в России нет снаряжения для того, чтобы защитить собственные войска от поражения. Он напомнил, что даже Китай и Индия предостерегали Путина от использования ядерного оружия.

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Уже несколько месяцев не утихают разговоры о подготовке Украины к контрнаступлению. Запад усиленно снаряжает ВСУ тяжелой техникой и боеприпасами. Вместе с тем, по словам нардепа Рахманина, некоторая техника задерживается, заканчиваются и запасы советских боеприпасов во всем мире.

Запад сомневается в способности ВСУ выгнать российских оккупантов в границах 1991 года, однако США и союзники не впервые недооценивают возможности украинского войска.

Как отметили в комментарии Financial Times западные аналитики, Украине будет трудно прорвать оборону захватчиков без воздушного превосходства, но если ВСУ будут наступать быстро, как во время Харьковской операции, фронт у россиян повалится.

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