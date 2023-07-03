Глава Министерства обороны РФ долго отмалчивался насчет мятежа Пригожина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые публично заговорил о событиях 23-24 июня 2023 года, когда главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел своих наемников на Москву с целью "добиваться справедливости".

Шойгу в комментарии российским медиа поблагодарил военных за отказ перейти на сторону "вагнеровцев".

"Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и военному долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - сказал он.

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Мятеж Пригожина против Шойгу

23 июня Евгений Пригожин заявил, что якобы Сергей Шойгу дал приказ обстрелять ракетами лагерь "вагнеровцев". После этого главарь ЧВК объявил, что он поведет своих наемников на Москву с целью "снимать Шойгу с должности министра". Пригожин свой мятеж назвал "маршем справедливости".

Западные медиа писали, что в отношении ближайших соратников Шойгу проводились проверки после бунта Пригожина.

Пригожин утром 24 июня вместе со своей армией вошел в Ростов, где планировал взять в плен Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова.

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