Первоначальный заговор имел хорошие шансы на успех, но потерпел неудачу после утечки информации о нем, что вынудило Пригожина импровизировать.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время своего мятежа планировал захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова во время их запланированного визита в Ростовскую область.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц. Издание отмечает, что ФСБ РФ узнала о планах Пригожина за два дня до того, как они должны были реализоваться. Это вынудило его изменить свои планы в последнюю минуту и начать марш в сторону Москвы.

"Преждевременный запуск заговора был одним из факторов, который мог объяснить его окончательный провал через 36 часов, когда Пригожин отменил вооруженный марш на Москву, который поначалу не встретил особого сопротивления", - пишет WSJ.

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По словам источника издания, западные спецслужбы также заранее узнали о планах Пригожина, проанализировав перехваченные электронные сообщения и спутниковые снимки. На Западе считают, что первоначальный заговор имел хорошие шансы на успех, но потерпел неудачу после утечки информации о нем, что вынудило Пригожина импровизировать и на ходу придумывать альтернативный план.

Тем не менее, пишет WSJ, данные разведки поднимают вопросы о степени контроля власти Путиным после того, как Москва не смогла помешать наемникам Пригожина пройти почти весь путь до столицы, несмотря на то, что Кремль знал о готовящемся заговоре.

Согласно данным разведки, план Пригожина основывался на его уверенности в том, что часть вооруженных сил России присоединится к восстанию и выступит против своих собственных командиров. Подготовка также включала в себя накопление ЧВК "Вагнером" большого количества боеприпасов, топлива и военной техники, включая танки, бронемашины и современные мобильные средства ПВО за несколько дней до нападения.

Узнав об утечке, Пригожин был вынужден начать действовать раньше, чем планировалось. В пятницу ему удалось захватить город Ростов на юге России, - ключевой командный пункт для вторжения в Украину. По данным западной разведки, легкость, с которой боевики "Вагнера" взяли город-миллионник с крупным военным аэродромом, позволяет предположить, что некоторые командиры регулярных войск могли быть частью заговора, пишет WSJ.

Западные чиновники также предполагают, что Пригожин рассказал о своих намерениях ряду высокопоставленных офицеров, в том числе, командующему российскими воздушно-космическими силами генералу Сергею Суровикину. Однако пока не известно, передал ли Суровикин эту информацию в ФСБ, и как вообще ведомство узнало о планах Пригожина.

Отмечается, что Суровикин был первым из высокопоставленных командиров, который осудил заговор в пятницу и призвал Пригожина остановить своих людей. Войска под командованием Суровикина также нанесли авиаудары по колонне "вагнеровцев", став по сути единственной силой, которая пыталась противостоять боевикам Пригожина.

Мятеж Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал "Марш справедливости", заявив своей целью Москвы. Он обвинил российскую армию в нанесении "ракетного удара" по тыловому лагерю "вагнеровцев" по приказу руководства минобороны РФ. Вскоре боевики "Вагнера" захватили военные объекты в Ростове-на-Дону, затем дошли до Воронежа и к вечеру уже были недалеко от Московской области.

Президент страны-агрессора Владимир Путин в своем обращении назвал мятеж Пригожина "изменой" и "ударом в спину", а также угрожал виновным ответственностью.

Днем в ситуацию вмешался беларуский диктатор Александр Лукашенко, после его переговоров с Пригожиным последний приказал остановить наступление на Москву, развернул колонны наемников и отступил.

Как сообщило издание NYT, генерал Сергей Суровикин заранее знал о планах Евгения Пригожина восстать против военного руководства России. Чиновники США также считают, что другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку Пригожина сменить руководство минобороны. По их мнению, "повар Путина" не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь.

Президент США Джо Байден считает, что его Владимир Путин оказался "абсолютно" ослаблен из-за недолгого мятежа в минувшие выходные.

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