В Пензе полиция проверяет посты восьмиклассницы на наличие экстремизма и призывов к свержению власти. На девочку заявило руководство школы.
Читайте такжеРоспропагандист Соловьев похвалил Гитлера в эфире своего шоу (видео)Об этом пишет «7х7».
Школьница опубликовала в соцсетях посты из пензенской группы «Ленинский комсомол» о предстоящей несогласованной акции протеста.
Исполняющая обязанности директора школы № 66 Вера Махонина написала на неё заявление, потребовала удалить посты и вызвала ее родителей в школу.
«Говорили, что не надо мне интересоваться политикой, точнее - «интересуйся, но не лезь в нее». И что «могла бы хотя бы о матери своей подумать», так как она за меня отвечает. В итоге сказали, что «мы тебе ничего не указываем», «можешь делать, как хочешь», - рассказала школьница.
В полиции у девочки забрали мобильный телефон. Отмечается, что посты она не удалила, так как уверена, что не нарушила закон.
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