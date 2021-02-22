Школьница опубликовала в соцсетях посты о предстоящей несогласованной акции протеста.

В Пензе полиция проверяет посты восьмиклассницы на наличие экстремизма и призывов к свержению власти. На девочку заявило руководство школы.

Читайте такжеРоспропагандист Соловьев похвалил Гитлера в эфире своего шоу (видео)Об этом пишет «7х7».

Школьница опубликовала в соцсетях посты из пензенской группы «Ленинский комсомол» о предстоящей несогласованной акции протеста.

Исполняющая обязанности директора школы № 66 Вера Махонина написала на неё заявление, потребовала удалить посты и вызвала ее родителей в школу.

«Говорили, что не надо мне интересоваться политикой, точнее - «интересуйся, но не лезь в нее». И что «могла бы хотя бы о матери своей подумать», так как она за меня отвечает. В итоге сказали, что «мы тебе ничего не указываем», «можешь делать, как хочешь», - рассказала школьница.

В полиции у девочки забрали мобильный телефон. Отмечается, что посты она не удалила, так как уверена, что не нарушила закон.

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Автор: УНИАН