Всего работу могут потерять около 200 тысячь москвичей.

Жителей Москвы, которые остались без работы из-за ухода иностранных компаний с российского рынка, предлагают отправить на общественные работы. Всего работу могут потерять около 200 тысяч жителей российской столицы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в Москве утвердили программу поддержки работников, которые оказались под риском увольнения, в частности для сотрудников иностранных компаний, которые ушли с российского рынка. На реализацию программы выделят 3,36 миллиарда рублей.

Кроме того, Собянин указал, что москвичам, чьи работодатели временно остановили работу, но не закрылись, предложат организовать временные работы, к примеру комплектование архивов и текущий ремонт оборудования.

В то же время для уволенных жителей Москвы организуют общественные работы в центрах госуслуг "Мои документы", летних павильонах "Здоровая Москва", парках и других городских организациях.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, после чего многие страны ввели санкции.

В результате более 750 иностранных компаний временно остановили свою работу в России или полностью ушли с российского рынка.

По итогам 2022 года безработица в РФ может вырасти более чем вдвое и превысить 9% впервые за последние 10 лет. По оценкам экспертов, в зоне риска около 2 миллионов рабочих мест.

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