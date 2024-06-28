Россияне угрожают прямой конфронтацией.

В Министерстве обороны России заявили, что пролеты американских дронов над Черным морем увеличивают риск прямой конфронтации НАТО с РФ.

Оккупанты говорят, что интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря возросла. По их словам, эти дроны проводят разведку и указывают цели западному высокоточному оружию, которое получила украинская армия.

В заявлении указывается, что это свидетельствует о "все больше вовлеченности Соединенных Штатов и стран НАТО в войну на стороне Украины.

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"Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", - говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ "внести предложение по мерам оперативного реагирования на провокации".

Реакция США

Пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга попросили прокомментировать заявление Москвы.

Она ответила, что Штаты продолжают действовать в международных воздушных и морских пространствах, где это разрешено законами. "Сейчас мне просто нечего добавить", - сказала она.

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