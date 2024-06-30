В списке также есть французский Leclerc и американский Abrams.

НАТО может похвастаться впечатляющими основными боевыми танками (ОБТ). Примерами передовых бронетанковых возможностей Альянса являются не только американский M1 Abrams и немецкий Leopard 2, пишет National Interest.

Аналитик по вопросам национальной безопасности и бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Дж. Вейхерт составил рейтинг лучших основных боевых танков НАТО:

5. Британский Challenger-2. Этот ОБТ десятилетиями служил британской армии. Боекомплект 120-мм основной пушки L30A1 составляет 52 снаряда. Он имеет спаренную 7,62-мм цепную пушку L94A1 EX-34, а также 7,62-мм пулемет L37A2 в "командирской башенке" танка. Этот британский зверь оснащен дизельным двигателем Perkins CV-12 мощностью 1200 лошадиных сил.

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4. Французский Leclerc. Это широко уважаемый ОБТ. Leclerc вооружен 120-мм гладкоствольной основной пушкой, превосходящей либо американский M1 Abrams (подробнее об этом позже), либо основную пушку вышеупомянутого британского Challenger-2. Благодаря автомату заряжания может стрелять со скоростью 12 выстрелов в минуту. Оснащен дизельным двигателем высокого давления SACM V8 мощностью 1500 лошадиных сил. Он также может иметь дополнительные топливные баки для увеличения дальности.

3. Американский M1 Abrams. Сливками бронетанкового арсенала армии США являются M1 Abrams. Новейший вариант танка оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, а также спаренным 7,62-мм пулеметом М240. Это один из лучших танков в арсенале НАТО, и при использовании правильно подготовленными экипажами он является убийцей на поле боя.

2. Немецкий Leopard 2. Этот танк оказался настолько популярен, что помимо Германии он служит в армиях Австрии, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сингапура, Швейцарии, Швеции, Испании и Турции. За последние несколько десятилетий было произведено более 3200 танков. Комплекс современного оптического оборудования дает танкистам значительные преимущества в пылу боя. Оснащен дизельным двигателем MTU MB 873 в сочетании с трансмиссией Renk HSWL 354. Вооружение состоит из 120-мм пушки L55 от Rheinmetall Waffe Munition, которая обеспечивает значительное увеличение скорости, дальности и броневой защиты по сравнению с конкурентами. Это основное орудие совместимо со 120-мм боеприпасами и снарядами высокой пробиваемости. Также компания Rheinmetall разработала боеприпасы с кинетической энергией LKE 2 DM53, позволяющие танку Leopard 2 вести огонь на дальность до 5000 метров.

"Достаточно сказать, что из всех танков, имеющихся в распоряжении НАТО, построенный в Германии Leopard 2 является величайшим из них", - говорится в публикации.

На первое же место рейтинга аналитик определил FPV-дроны, объяснив это тем, что "ни один другой танк, который использовали украинцы на поле боя, не был так полезен против других танков и прорыва российских позиций, как эти дешевые и простые в использовании беспилотники".

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Россия понесла большие потери танков с начала большой войны в Украине, и, возможно, у нее осталось всего несколько тысяч боевых бронированных машин. Такими были результаты анализа спутниковых изображений искусственным интеллектом.

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