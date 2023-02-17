Обозреватель заявил о дефиците ЗРК малого радиуса действия у России.

То, что россияне принялись размещать в Москве зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, помимо установленных ранее ЗРПК "Панцирь-С1", подтверждает тот факт, что у РФ острый дефицит комплексов эшелона малого радиуса действия.

Как отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко, Россия не может полноценно сформировать эшелон прикрытия для своих дальнобойных ЗРК:

"Если говорить о защите российского военного потенциала от малоразмерных объектов, то из современных комплексов у нее для этого есть ЗРК "Торм-М2" и ЗРПК "Панцирь-С1". ЗРК "Торм-М2" (эффективный радиус охвата 12 км), произведено - 132 ед. ЗРПК "Панцирь-С1" (эффективный радиус охвата 15 км) произведено - 116. За время войны в Украине российская армия потеряла уничтоженными, поврежденными и затрофеенными 14 ЗРК "Тор-М1/2" и 12 ЗРПК "Панцирь-С1". Согласно данным Генштаба ВСУ потери составляют более 30 ЗРК "Тор-М1/2" и 33 ЗРПК "Панцирь-С1".

По словам эксперта, большинство российских комплексов малого радиуса действия сейчас сконцентрированы в зоне боевых действий в Украине, для прикрытия позиций оккупантов, что делает тотально незащищенным военный потенциал России от воздействия малоразмерных объектов.

В Москве на крышах установили ЗРПК "Панцирь-С1" - что сообщалось

Как писал УНИАН, недавно в Москве на крышах административных зданий начали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

По мнению экспертов Института изучения войны, размещение Кремлем установок ПВО в жилых районах российских городов - это часть информационной войны. Они считают, что руководство РФ пытается таким образом представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу.