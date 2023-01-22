У таких комплексов противовоздушной обороны должен быть обзор в 360 градусов, объяснил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем россияне устанавливают на крышах зданий в Москве зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРКП) "Панцирь-С1".

Как он отметил, у таких комплексов противовоздушной обороны (ПВО) должен быть обзор в 360 градусов: "Если его поставить под здание, то здание будет перекрывать обзор, и он ничего не "увидит"… Сегодняшние здания полностью закрывают обзор для радиолокационных станций, потому что они как правило собраны из железобетонных конструкций, которые являются мощнейшими экранами".

Именно потому комплексы ПВО такого типа устанавливают на господствующих высотах, добавил Жданов:

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"Это система, которая ловит цель уже непосредственно перед самим зданием. Ей нужен обзор в 360 градусов, и обзор должен быть в 180 градусов по полусфере. Вот тогда она может обеспечить защиту этого здания. Во всех остальных случаях, если ее поставить под здание, - она бесполезна".

В Москве на крышах установили ЗРПК "Панцирь-С1" - что сообщалось

Напомним, на днях в Москве на крышах зданий начали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Системы ПВО заметили на крышах Минобороны РФ и одного из бизнес-центров.

По мнению экспертов Института изучения войны, размещение Кремлем установок ПВО в жилых районах российских городов - часть информационной войны. Как говорится в отчете западных аналитиков, российское руководство активизировало усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу. Таким образом, Путин создает условия для затяжной войны.