Крайне маловероятно, что Кремль полагает, что Украина нацелится на Москву.

Эксперты Института изучения войны считают размещение Кремлем установок ПВО в жилых районах российских городов частью информационной войны.

Как говорится в отчете западных аналитиков, российское руководство активизировало усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу. Таким образом, Путин создает условия для затяжной войны.

Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать подстрекательские образы, изображающие войну как более опасную для российской общественности, отмечают аналитики.

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Крайне маловероятно, что Кремль полагает, что Украина нацелится на Москву, и, вероятно, затеял эту показную игру, чтобы поддержать усиление информационных операций по подготовке российского внутреннего информационного пространства к затяжной войне в Украине.

"Эта демонстрация также, вероятно, является частью зарождающейся информационной операции по контекстуализации войны в Украине в российских мифах о Великой Отечественной войне, которая, вероятно, предназначена для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве", - говорится в отчете.

ПВО на крышах домов в России - что известно

Вечером 19 января в российских телеграм-каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой у резиденции Путина их уже минимум пять.

Все это происходит на фоне слухов о начале новой волны мобилизации в России, согласно которой на войну уже в январе этого года начнут больше призывать жителей центральных регионов, в том числе Москвы.

По данным росСМИ, после объявления частичной мобилизации из РФ выехали от 600 тыс. до 1 млн человек. В настоящее время, по данным украинской разведки, руководство России принимает меры по предотвращению массового выезда мужчин призывного возраста.

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